Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı ya da zarar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 2 yıl süren soykırımında Gazze Şeridi'nde 282 binden fazla evin yıkıldığını ya da zarar gördüğünü açıkladı.

Çağrı Koşak, Muhammed Emin Canik, Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
BM: Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı ya da zarar gördü

Gazze/İstanbul/Ramallah

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından ortak yönetilen Küresel Barınma Kümesi (Global Shelter Cluster) insani yardım mekanizmasının verisi aktarıldı.

Buna göre, Gazze'de İsrail saldırılarında 282 binden fazla evin yıkıldığı ya da zarar gördüğü, Filistinli yüzlerce ailenin kış yaklaşırken çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı aktarıldı.

Filistinli ailelerin "dar bir alanda, mahremiyet sorunuyla ve temel hizmetlere erişim sıkıntısı içerisinde" yaşamak zorunda kaldığı, UNRWA ve ortak kuruluşların yerinden edilmiş ailelere yardıma devam ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 69 bin 185 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 170 bin 698 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişilik Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde 5 kişilik bir Filistinli ailenin yaşadığı evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Duma'ya baskın düzenlediğini söyledi.

Devabişe, İsrail ordusunun Mücahid Affan Devabişe isimli Filistinlinin evini yıktığını aktardı.

İsrail ordusunun yıktığı evde 5 kişilik bir ailenin yaşadığına dikkati çeken Devabişe, evin tek katlı ve 200 metrekare olduğuna işaret etti.

Devabişe, ev sahibine yıkım öncesinde herhangi bir bildirimin yapılmadığının altını çizerek, Filistinli ailenin yıkımdan önce çok az eşyayı kurtarabildiğini anlattı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskınlar sırasında 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde onlarca eve baskın düzenledi ve aramalar yaptı.

İsrail askerlerinin gözaltına alınan çoğu genç 40 Filistinliyi sokak ortasında sorguladığı ve bazılarını serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023'le birlikte Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım savaşı sonrasında Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki birçok kent ve beldede Filistinlilere karşı şiddet eşliğinde baskınlar, gözaltılar ve yıkımlar artarak aralıksız devam ediyor.

