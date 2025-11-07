Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: İsrail saldırıları sonucu Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

BM, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’deki ekili alanların yüzde 87’sinin zarar gördüğünü, tarım altyapısının ise yüzde 79 ila 89’unun hasar gördüğünü veya yok olduğunu, yalnızca ekili alanların yüzde 13’ünün sağlam kaldığını bildirdi.

İslam Doğru  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
BM: İsrail saldırıları sonucu Gazze'de tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü Fotoğraf: Mohammed Alaloul/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’ndeki ekili alanların yüzde 87’sinin zarar gördüğünü, tarım altyapısının ise yüzde 79 ila 89’unun hasar gördüğünü veya yok olduğunu, yalnızca ekili alanların yüzde 13’ünün sağlam kaldığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle tarım arazilerinin yaygın olarak hasar gördüğünü ve toprağın kirlendiğini söyleyen Haq, "Gazze Şeridi'ndeki ekili alanların yalnızca yüzde 13'ü zarar görmedi ve çoğuna da, İsrail güçlerinin konuşlu olduğu bölgelerde bulunduğu için erişilemiyor." dedi.

Haq, BM Uydu Merkezi'nden (UNOSAT) yakın zamanda yapılan coğrafi analize göre, Gazze'de tarım altyapısının yüzde 79 ila 89'unun hasar gördüğünü ve meyve bahçeleri ile özellikle zeytin ağaçlarının da aynı oranda zarara uğradığını veya çoğu durumda yok olduğunu vurguladı.

Gazze'de gıda yardımını sürdürmek için BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ana yolları açarak dağıtım ağını güçlendirmeye çalıştığını belirten Haq, bu çalışmalar kapsamında WFP​​​​​​​'nin Gazze içinde depolama kapasitesini de üçe çıkardığını aktardı.

"Girişler hala yalnızca iki sınır kapısıyla kısıtlı olmaya devam ediyor"

Haq, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda da BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) önemli ilerleme kaydetmesine rağmen insanların acil ihtiyaçlarının hala çok fazla olduğuna ve ateşkesten bu yana engellerin yeterince hızlı kaldırılmadığına işaret etti.

BM Sözcüsü Haq, BM ve ortaklarının hafta başından bu yana çoğunluğu gıda olmak üzere Gazze sınır kapılarından 37 bin tondan fazla yardım geçirdiğini, ancak girişlerin hâlâ yalnızca iki sınır kapısıyla sınırlı olduğunu bildirdi.

Haq, İsrail'den Gazze'nin kuzeyine veya Mısır'dan Gazze'nin güneyine doğrudan erişim olmadığına dikkati çekti.

Barınma ihtiyacına ilişkin olarak da Haq, Gazze'de hala yüz binlerce ailenin, kış mevsiminin yaklaşmasıyla hava koşulları nedeniyle acilen korunma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İnsani yardımların girişine yönelik engellerin kaldırılması halinde Haq, bu tür yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak yeterli malzemeye sahip olduklarını da söyledi.

