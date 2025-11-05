Dolar
42.09
Euro
48.39
Altın
3,983.26
ETH/USDT
3,458.50
BTC/USDT
103,913.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de günlük servis edilen öğün sayısının bu hafta 1,2 milyonu aştığını belirterek bu durumun, eylül ayı sonuna kıyasla yüzde 80’den fazla bir artışa denk geldiğini bildirdi.

Islam Doğru  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze’de erişim kısıtlamaları, bürokratik engeller ve transit güzergahındaki sıkışıklığa rağmen insani yardımları artırmaya çalıştıklarını kaydeden Haq, Gazze genelindeki 183 aşevinde günlük olarak servis edilen öğün sayısının, bu hafta pazartesi itibarıyla 1,2 milyonu aştığını söyledi.

"Eylül ayı sonuna kıyasla bu yüzde 80'den fazla bir artışı temsil ediyor." diyen Haq, öğünlere ek olarak ailelere gıda paketlerinin de sağlandığını vurguladı.

BM’nin 40’tan fazla ortağı ile Gazze’de ayrıca 1900 noktada su tedariki erişimi üzerinde çalıştığını belirten Haq, yaklaşan kış öncesi, yüzlerce ihtiyaç sahibi ailelere branda ve çadır dağıtmaya devam ettiklerini de ifade etti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, insani yardım çalışmalarının hızla ilerlemesine rağmen çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktararak Gazze’de hala sadece iki sınır kapısının faaliyette olduğunun, bunun da çalışmaları sınırlamaya devam ettiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
MİT Başkanı Kalın, Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü

Benzer haberler

BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı

BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UAD'nin kararına uymasını umduğunu söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet