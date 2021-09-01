Dolar
8.32
Euro
9.82
Altın
1,814.45
ETH/USDT
3,442.20
BTC/USDT
47,130.00
BIST 100
1,472.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin dün Marib kentine 25 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Hamdi Yıldız   | 01.09.2021
Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi

Yemen

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ülkenin orta kesimlerindeki Marib kentinin çeşitli bölgelerine Arap koalisyon güçlerine ait uçaklar tarafından 25 hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, Marib kentinin batısındaki beldelerden Survah ve Meczer'e 17, Rahba'ya 4, Cebel Murad'a 2 ve Medgal'a 2 kez hava saldırısı düzenlendiği yer aldı.

Düzenlenen hava saldırılarına ilişkin haberde ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, Marib kentinin batısındaki el-Kessara cephesinde yaşanan çatışmaların ardından bazı bölgelerin Husilerin elinden alındığı duyuruldu. Ayrıca çatışmalarda Husilerin onlarca ölü ve yaralı kaybı verdiği belirtildi.

Yemen ordusuna bağlı September net haber sitesinin bildirdiğine göre, aynı Kessara cephesinde, topçu atışlarıyla 3 askeri araç hedef alındı, koalisyon savaş uçakları tarafından 4 zırhlı araç vuruldu.

Koalisyon güçleri tarafından dün yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaralandığı ve saldırı sırasında bir sivil uçağın hasar aldığı duyurulmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un yeni varyantı 'C.1.2' nadir görülüyor

Benzer haberler

Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi

Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi

Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısında 8 kişi yaralandı

Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü

BM'den uluslararası topluma Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı

BM'den uluslararası topluma Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı
UNICEF: Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor

UNICEF: Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor
Yemenli Bakan: Marib'te İranlı bir askeri uzmanla birlikte 10 kişi öldürüldü

Yemenli Bakan: Marib'te İranlı bir askeri uzmanla birlikte 10 kişi öldürüldü