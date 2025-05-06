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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, İsrail'in ana uluslararası havalimanına düzenlenen füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını yarına kadar askıya aldı.

Yasin Yorgancı  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Ankara

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Lufthansa, Delta, British Airways ve Air India gibi diğer büyük hava yolu şirketleriyle birlikte LOT da Tel Aviv'e uçuşları askıya alan firmalar arasına girdi.

Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından LOT, Tel Aviv uçuşlarını çarşambaya kadar askıya aldığını açıkladı.

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Yemen'deki Husiler'in Ben Gurion Havalimanı'nı vurmasının ardından füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

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