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Dünya

Husiler, İsrail'in Yemen'de Sana Havalimanı dahil birçok noktaya saldırdığını duyurdu

Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Safiye Karabacak, Yusuf Alioğlu  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Husiler, İsrail'in Yemen'de Sana Havalimanı dahil birçok noktaya saldırdığını duyurdu

Sana

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

İsrail ile ABD'nin, Sana'nın güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ilçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santralini, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santralini ve Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarıldı.

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İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" ifadesini kullanan Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.

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