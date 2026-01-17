Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,296.80
BTC/USDT
95,235.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu
logo
Dünya

Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE’den ilk açıklamasını yaptı

Yemen’de askeri ve siyasi gelişmelerin ardından kendini feshettiğini duyuran Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) lideri Ayderus ez-Zübeydi, “güney Yemen devletini kurma kararına” bağlılığını yineledi.

Esat Fırat  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE’den ilk açıklamasını yaptı

İstanbul

BAE'de bulunan Zübeydi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen’in güneyinin “bölgesel ve uluslararası sahnede halkın iradesini ortaya koyduğu, birlik ve kararlılıkla şekillenen yeni bir aşamaya girdiğini” ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

“Güney halkına” seslenen Zübeydi, “Güney, kararlılık ve birlikle halk iradesini bölgesel sahnede dayatan yeni bir döneme girdi. Bugün dünyaya bu toprakların meşru sahipleri olduğunuzu, özgür iradenizin meşruiyetin gerçek kaynağı olduğunu ve ‘Güney halkının’ sesinin artık görmezden gelinemeyeceğini kanıtladınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Zübeydi, Yemen’in geçici başkenti Aden’de dün düzenlenen gösteriye işaret ederek, milyonlarca kişinin meydanlarda toplandığını öne sürdü.

Bu gösterinin, "güney halkının" GGK tarafından 2 Ocak’ta ilan edilen “Güney Yemen Devleti’nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildiriye” bağlılığını teyit eden kesin bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını savundu.

“Haklarımızı zayıflatan veya bize kabul edilemez bir gerçekliği dayatan hiçbir çözümü kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullanan Zübeydi, “Size söz veriyorum, arzu ettiğimiz ulusal hedefe ulaşana kadar birlikte yürüyeceğiz. Kararlılığınızla zafer kazanacağız. Birliğinizle 'güney' korunacak, iradenizle geleceğin devleti inşa edilecektir.” dedi.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli GGK’ye bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramut ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu'nun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
İstanbul'da geçen yıl özel sağlık kuruluşlarına 21 bin denetim yapıldı
Geçen yıl trafik kazalarında 3 bin 481 kişi yaşamını yitirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE’den ilk açıklamasını yaptı

Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE’den ilk açıklamasını yaptı

Yemen'de Başbakan Bin Brik görevinden ayrıldı, yerine Dışişleri Bakanı Zindani getirildi

WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda Gazze'yi görüştü
Yemen'de Yüksek Askeri Komitenin kurulduğu bildirildi

Yemen'de Yüksek Askeri Komitenin kurulduğu bildirildi
BAE destekli grubun sahadan çekilmesiyle Yemen’de fiili kontrol haritası yeniden şekillendi

BAE destekli grubun sahadan çekilmesiyle Yemen’de fiili kontrol haritası yeniden şekillendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet