Dünya

Yemen'de Başbakan Bin Brik görevinden ayrıldı, yerine Dışişleri Bakanı Zindani getirildi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Başbakan Salim Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi Başbakan olarak atadı.

Shukri Hussein, Ali Semerci  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Yemen'de Başbakan Bin Brik görevinden ayrıldı, yerine Dışişleri Bakanı Zindani getirildi

İstanbul

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Başbakan Bin Brik'in, "ülkede son dönemde yaşanan dönüşümlere ayak uyduracak yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açmak amacıyla" istifasını Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'ye sunduğu belirtildi.

Haberde, Konsey Başkanı Alimi'nin, Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Zindani'yi Başbakan olarak atayan ve hükümeti kurmakla görevlendiren bir kararname yayınladığı ifade edildi.

SABA'nın haberinde, Konsey Başkanı Alimi'nin ayrıca, istifa eden Başbakan Bin Brik'i mali ve ekonomik işlerden sorumlu danışmanı olarak atadığı kaydedildi.

Haberde, mevcut hükümetin, yeni hükümet kurulana kadar işleri yönetmeye devam edeceği aktarıldı.

Bin Brik, 3 Mayıs 2025'te eski Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek'ın istifasının ardından Başbakan olarak atanmıştı.

