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Dünya

Yemen ve Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Yemen ve Fas'ın birçok kentinde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Aziz Ahmadi, Çağrı Koşak, Mahmut Geldi  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Yemen ve Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Yemen'deki Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine toplanan yüz binlerce kişi, "Cihat tek, yol tek, zafere kadar Gazze ile birlikte" sloganıyla gösteri düzenledi.

Yemen'in Hudeyde, Saada, Hacce ve Ed-Dalia şehirlerinde de binlerce kişinin katılımıyla Gazze'ye destek gösterileri gerçekleştirildi.

Gösterilerde, "Duruşumuz sağlam ve kararlıyız, haydi saldır ya Sinvar, korkulu rüyada tüm küffar" şeklinde sloganlar atılarak, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a destek verildi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'nun çağrısıyla, cuma namazı sonrası toplanan Faslılar, ülkenin çeşitli kentlerinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Ülkenin Kazablanka, Meknes, Fez, el-Haceb, Taza ve Berkane şehirlerinde düzenlenen gösterilerde, Filistin'i destekleyen ve İsrail ile normalleşmeyi reddeden sloganlar atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

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