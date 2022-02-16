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Dünya

Yemen, uluslararası topluma insani krizle mücadele için acil önlem alma çağrısı yaptı

Yemen hükümeti, uluslararası toplumu yaklaşık yedi yıldır iç savaşın devam ettiği ülkedeki insani krizle mücadele etmek için acil önlemler almaya çağırdı.

Safiye Karabacak   | 16.02.2022
Yemen, uluslararası topluma insani krizle mücadele için acil önlem alma çağrısı yaptı

Aden

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, geçici başkent Aden'de Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Michael Koehler'in de içerisinde yer aldığı üst düzey bir Avrupalı heyeti kabul etti.

Yemen'deki endişe verici insani duruma ilişkin en sonuncusu dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yapılan uyarılara dikkati çeken Başbakan Abdulmelik, insani krizle mücadele etmek için acil eylem çağrısında bulundu.

"Savaşın devam etmesi, Husi milislerinin uzlaşmazlığı ve barış girişimlerini reddetmesinin getirdiği insani krize ciddi bir yaklaşımda bulunulması" çağrısı yapan Abdulmelik, Husi milislere ve İran'daki destekçilerine barış sürecine yanıt vermeleri, saldırılarını ve insani yardım yağmalamayı durdurmaları için baskı yapmak için sağlam pozisyon ve net bir dil kullanılmasını istedi.

Abdulmelik, Husi milislerinin uluslararası topluma şantaj yapmak, savaşı uzatmak, insani felaketi ikiye katlamak için insani yardım kartını kullanmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Husilerden duruma ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mâl olduğu belirtiliyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, iç savaşın sürdüğü Yemen'de finansman sorunu nedeniyle 8 milyon kişiye mart ayında gıda yardımının kesilebileceği uyarısını yapmıştı.

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