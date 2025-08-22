Dolar
40.99
Euro
48.08
Altın
3,371.56
ETH/USDT
4,832.70
BTC/USDT
116,712.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail basını, Yemen'den atılan füzenin ardından Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını duyurdu

İsrail Kanal 12 televizyonu, Yemen’den füze atıldığının tespit edilmesinin ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını bildirdi.

Ömer Erdem  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İsrail basını, Yemen'den atılan füzenin ardından Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını duyurdu

İstanbul

Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresinde çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, füzenin atıldığının tespit edilmesi sonrasında Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Bakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardı
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı andı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı

Benzer haberler

İsrail basını, Yemen'den atılan füzenin ardından Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını duyurdu

İsrail basını, Yemen'den atılan füzenin ardından Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını duyurdu

Yemen'in başkenti Sana'da kadim mimari yapılar şiddetli yağmur nedeniyle "çökme tehlikesi" altında

Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar duyuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet