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Dünya

Yemen ordusu: Beyda vilayetinde 80 Husi milis etkisiz hale getirildi

Yemen ordusu, silahlı 80 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Hamdi Yıldız   | 20.03.2020
Yemen ordusu: Beyda vilayetinde 80 Husi milis etkisiz hale getirildi

Yemen

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Beyda vilayetinde silahlı 80 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Beyda ekseni komutanı Abdurrab el-Esbahi Silahlı Kuvvetler İletişim Merkezine yaptığı açıklamada, Husi milislerle girilen çatışmada, 80 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 20 milisin de esir alındığını belirtti.

Bölgedeki bazı mevkilerin Yemen ordusu tarafından ele geçirildiğini dile getiren Esbahi, Beyda kentinin ülkenin orta kesiminde olmasından dolayı stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Esbahi, Yemenli ailelerden evlatlarını Husilerle cepheye sürüklenmelerine izin vermemelerini istedi.

Bir başka askeri yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cevf vilayetine bağlı Yetime cephesindeki çatışmalarda da kabilelerden çok sayıda kişinin orduya destek verdiğini kaydetti.

Yetkili, çatışmalarda yaklaşık 20 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini, 15 silahlı milisin de ele geçirildiğini söyledi.

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