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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemen'de üniversite öğrencileri ABD ve Avrupa'daki Filistin eylemlerine destek verdi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yüzlerce öğrenci, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma ve Avrupa ile ABD'deki üniversitelerde gerçekleştirilen öğrenci protestolarına destek amacıyla gösteri düzenledi.

Aziz Ahmadi, Hacer Çakır, Ali Makram Ghareeb  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Yemen'de üniversite öğrencileri ABD ve Avrupa'daki Filistin eylemlerine destek verdi

Taiz

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılar üzerine yüzlerce üniversite ve lise öğrencisi, kentin merkezindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde bir araya geldi.

Yemen ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Taiz Gazze için acı çekiyor, Gazze ile dayanışma içinde" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri kapsamında okunan bildiride de uluslararası topluma İsrail saldırılarının son bulması, Gazze ablukasının kaldırılması, sivillerin ve insan haklarının korunması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca, ABD ve Avrupa'daki öğrencilerin başlattıkları gösteri dalgasının takdir edildiği belirtildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.

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