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Dünya

Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi

Yemen, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu desteklediğini bildirdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 27.02.2021
Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi

İstanbul

Yemen'in resmi haber ajansı SAB'A'da Yemen Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin beyanının desteklendiği belirtildi.

Yemen'in, bölge istikrarı ve güveni için mücadele eden Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahalenin kabul edilmediği vurgulandı.

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti.

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