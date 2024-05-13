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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirildi.

Mustafa Deveci  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden yardımları engelleyip yola döktü

Ankara

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Bombardıman altındaki Gazze'de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu.

Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

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