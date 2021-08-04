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Dünya

Yangınlarla boğuşan İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya da AB'den yangın söndürme desteği alıyor

Avrupa Birliği, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.

Selen Temizer   | 04.08.2021
Yangınlarla boğuşan İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya da AB'den yangın söndürme desteği alıyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ve Batı Balkanlar'da birçok bölge orman yangınlarından etkilenmeye devam ederken, AB Komisyonu, yangınların yayılmasını sınırlamak, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak amacıyla ülkelere yardım etmek için hızla desteği harekete geçiriyor." denildi.

Açıklamada, Fransa'dan İtalya'ya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Yunanistan'a ikişer uçak ve itfaiye ekibi, Çekya ve Hollanda'dan Arnavutluk'a iki helikopter, Slovenya'dan Kuzey Makedonya'ya 45 kişilik ekip gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in "Yangınlar tüm Avrupa'ya yayılırken yardım göndermek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

AB Komisyonundan 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtilmişti.

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