Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,046.60
BTC/USDT
63,946.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdiği anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü yayımlandı.

Mustafa Deveci  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi

Ankara

İsrailli "Yesh Din" hak örgütü, sosyal medya hesabından Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr Dubvan köyünde 13 Nisan'da kaydedilen görüntüde, yüzleri maskeli 2 Yahudi yerleşimcinin garaja girerek Filistinlilere ait aracı ateşe verdiği görülüyor.

O anlarda çevrede bulunan İsrail askerlerinin aracı ateşe veren Yahudi yerleşimcilere engel olmaması da dikkati çekiyor.

Filistinlilere ait araç alevler içinde kalırken Yahudi yerleşimciler alandan uzaklaşıyor.

Yahudi yerleşimciler 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.

Yasa dışı yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırdı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın ile CIA Başkanı Burns telefonda görüştü
Kırıkkale'de bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu devam ediyor
Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi
Kars'ta nisanda kar etkili oldu
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı

Benzer haberler

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait aracı İsrail askerlerinin gözü önünde ateşe verdi

NATO İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, itidal çağrısında bulundu

G7 liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını güçlü şekilde kınadı

Hollanda'da Burger King şubeleri önünde toplanan gruplar İsrail'i protesto etti

Hollanda'da Burger King şubeleri önünde toplanan gruplar İsrail'i protesto etti
İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarında 12 Nisan'dan bu yana 4 Filistinli öldü

İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarında 12 Nisan'dan bu yana 4 Filistinli öldü
İsrail, İran’a yaptırım uygulanması talebinde bulundu

İsrail, İran’a yaptırım uygulanması talebinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet