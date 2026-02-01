Dolar
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ethem Emre Özcan  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü Fotoğraf: Mohamad Zanaty/AA

Beyrut

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Aba beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

