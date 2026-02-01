Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,299.80
BTC/USDT
77,556.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
logo
Dünya

İsrail, Hizbullah'la savaşırken tahliye edilen kuzey bölgeleri için yeni imar planını onayladı

İsrail hükümeti, Hizbullah ile savaşırken tahliye edilen Lübnan sınırındaki kuzey kentleri Kiryat Şimona, Şlomi ve Metula bölgelerinin rehabilitasyon ve demokrafik büyümesi için yeni tamamlayıcı imar planını onayladı.

Faruk Hanedar  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İsrail, Hizbullah'la savaşırken tahliye edilen kuzey bölgeleri için yeni imar planını onayladı Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, hükümetin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich, Zeev Elkin ve Yitzhak Wasserlauf öncülüğünde bir planı onayladığı aktarıldı.

Açıklamada, "derhal uygulamaya geçirileceği" belirtilen planın Kiryat Şimona'da bir üniversitenin kurulmasını, ekonomik ve demografik ivme yakalanmasını ve bölgedeki işletmelere hibe verilmesini içerdiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede genç nüfusu güçlendirmek ve cazip bir yerleşim yeri olarak tanıtmak için binaların yenilenmesi ve yeni konutlar yapılması amacıyla bütçe ayrıldığı belirtilen açıklamada, yüksek teknoloji alanında çalışanlar için de özel sübvansiyonlar verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun bölgede kalkınma ve güvenlik sağlamaya kararlı olduklarını ileri sürerek "Her türlü tehdide karşı gerçek zamanlı ve sürekli olarak harekete geçiyoruz ve bunu sürdüreceğiz." tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgeler İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Hizbullah'la savaş sırasında boşaltılmış, bölgeyi terk edenlerin yarısının savaş korkusuyla evlerine dönmediği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk hava uyarısı
Berat Kandili'nde TRT'nin özel yayınları izleyici ve dinleyicilerle buluşacak
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail, Hizbullah'la savaşırken tahliye edilen kuzey bölgeleri için yeni imar planını onayladı

İsrail, Hizbullah'la savaşırken tahliye edilen kuzey bölgeleri için yeni imar planını onayladı

İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrailli askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerinin İsrail için "varoluşsal tehdit" olduğunu söyledi

İsrailli askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerinin İsrail için "varoluşsal tehdit" olduğunu söyledi
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama
ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı

ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet