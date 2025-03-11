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Dünya

X'in sahibi Musk, platformdaki erişim sorununun "Ukrayna kaynaklı" olduğunu söyledi

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununun, "Ukrayna kaynaklı siber saldırı" olduğunu söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
X'in sahibi Musk, platformdaki erişim sorununun "Ukrayna kaynaklı" olduğunu söyledi

Ankara

Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu.

Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.

Musk siber saldırı olduğunu söylemişti

Söz konusu kesinti New York yerel saatiyle sabah 06.30 civarında başlamıştı.

X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyleyen Musk, "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı

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