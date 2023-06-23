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Dünya

WSJ: ABD Donanması Titan'a ait olduğu düşünülen "patlama" sesini tespit etti

ABD Donanması tarafından tasarlanan çok gizli bir askeri arama sisteminin, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltı Titan'ın patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi, kaybolmasından kısa bir süre sonra tespit ettiği ortaya çıktı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
WSJ: ABD Donanması Titan'a ait olduğu düşünülen "patlama" sesini tespit etti

Ankara

The Wall Street Journal'ın haberine göre, donanmanın Titan'la yaklaşık 2,7 kilometre derinlikte iletişimin kaybedildiği andan itibaren, ABD donanmasının denizaltına ait olabilecek sesleri dinlemeye başladığını ve "patlama" sesi olduğundan şüphelenilen sesi tespit ettiği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD savunma yetkilileri, denizaltının kaybolmasından kısa bir süre sonra bir patlama duyulduğunu kaydederek, sesin dün bulunan enkaz alanının yakınlarında duyulduğunu ve bulguların ABD Sahil Güvenlik yetkililerine bildirildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, duyulan sesin Titan'dan geldiğinden emin olunamadığını ancak yine de bu bilginin denizaltının bulunması için yürütülen arama- kurtarma çalışmalarına faydası olduğunu kaydetti.

Sesin Titan'dan gelip gelmediğinden emin olunması için bir soruşturma yürütülmesi bekleniyor.

Güvenlik kaygıları sebebiyle adı açıklanmayan gizli askeri akustik arama sisteminin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında faaliyet gösteren düşman denizaltılarını saptamak için geliştirdiği ifade edildi.

5 kişinin öldüğüne inanılıyor

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldığını ve içindeki 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

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