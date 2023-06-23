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Dünya

Titanik’in yönetmeni, OceanGate'i "felakete giden yolda oldukları" konusunda uyarmış

Titanik filminin yönetmeni James Cameron, Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında kaybolan ve enkazının bazı parçalarına ulaşılan denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate'e "felakete giden yolda olduklarını" belirten bir mektup yazdığını açıkladı.

Çağla Güngör  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Titanik’in yönetmeni, OceanGate'i "felakete giden yolda oldukları" konusunda uyarmış

Ankara

1997 yapımı filmin yönetmeni Cameron, BBC'ye yaptığı açıklamada, Titan felaketi hakkındaki görüşlerini aktardı.

OceanGate firmasının daha önce uyarıldığını söyleyen Cameron, firmaya "felakete giden yolda olduklarını” anlatan bir mektup yazdığını kaydetti.

"Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular"

Daha önce Titanik’in enkazına 33 kez dalış yapan Cameron, denizaltı ile iletişimin kesildiğini öğrendiğinde olası bir felaketten şüphelendiğini belirterek, "Aklıma ilk gelen şey patlamaydı." dedi.

1912 yılında batan Titanik ile Titan'ın kaybolması arasında "korkunç bir ironi" olduğunu anlatan Cameron, "Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular." diye konuştu.

Kayıp denizaltıdaki 5 kişinin öldüğüne inanılıyor

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltı aracının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate firması ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, denizaltıya ait bazı parçalara ulaşıldığını ve araçta bulunan 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

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