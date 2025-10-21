Dolar
Dünya

Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrailli askeri yetkililerle, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını değerlendirdi.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Witkoff ve Kushner, İsrailli yetkililerle ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Witkoff ve Kushner, İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder ve İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Müdürlüğü Başkanı Eyal Harel ile bir araya geldi.

Habere göre, ABD'li yetkililer söz konusu toplantıda, ateşkes anlaşmasının Gazze'de uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla ilgili ikinci aşaması öncesi hazırlıkları görüştü.

İsrailli yetkililer ise hala Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde var olan tüneller konusunda endişelerini dile getirdi ve uluslararası güçlerin bu tünelleri yok etmesini istedi.

Witkoff ve Kushner ayrıca arabulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın, Refah'ta yaşanan ve 2 İsrail askerinin öldüğü olayla ilgili "saldırının Hamas tarafından yönetilmediği veya koordine edilmediği" yönündeki mesajını iletti.

İsrail tarafı ise "İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirerek cesetleri iade etmesi" isteklerini dile getirdi.

Haberde ayrıca, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının tüm cesetlerin iadesine ve Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğu bilgisi geçildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ikinci aşaması, uluslararası bir barış gücünün konuşlandırılmasını, İsrail ordusunun çekilmesini ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını içeriyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta 19 Ekim'de 2 İsrail askeri ölmüştü.

İsrail bunun üzerine, Hamas'ın İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'ta yaşananlarla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.

