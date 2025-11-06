Dolar
Dünya

Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'a konuşlandırılan ulusal muhafız birliklerinin 28 Şubat'a kadar görevlerini sürdüreceği bildirildi.

Irmak Akcan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Washington

Associated Press (AP) tarafından incelenen resmi emirlere göre Washington'daki ulusal muhafızlar, gelecek yıl şubat sonuna kadar ülkenin başkentinde kalmaya devam edecek.

4 Kasım tarihli resmi emre göre görev uzatma kararı, ağustosta ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen acil duruma yanıt olarak ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "federal ve bölge kolluk kuvvetlerini destekleme" talimatı doğrultusunda verildi.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlere konuşlandırma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
