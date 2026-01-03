Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama meydana geldi
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.
Caracas
Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.
Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.
Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.
Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.
Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı
Venezuela, ABD'yi ülkedeki sivil ve askeri tesislere saldırmakla suçladı
Caracas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği” ve “kınandığı" bildirildi.
Söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın özellikle devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.
Saldırıların Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiği, milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, saldırıların amacının, başta petrol ve madenler olmak üzere ülkenin stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğu savunuldu.
Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zamanda ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği belirtildi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneybatısındaki Fuerte Tiuna askeri yerleşkesinde, bombardıman sonrası askerler ve sivillerin bölgeden kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı
Bu kapsamda Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan bir olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ülke genelinde askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerinin derhal konuşlandırılması talimatının verildiği aktarıldı.
Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak amacıyla meşru müdafaa hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı.
Patlamalar elektrik kesintilerine neden oldu
Venezuela basınındaki haberlerde, patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı.
Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.
Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.
CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.
Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
Caracas'ta meydana gelen patlamalar öncesinde Venezuela hava sahasının boş olduğu radar görüntülerine yansıdı
Patlamalardan kısa süre önce bölgede hava trafiği görülmedi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Şu anda Caracas bombalanıyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Caracas'ın bombalandığını duyurdu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Caracas'ın bombalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.