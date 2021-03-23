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Dünya, Venezuela

Venezuela'da silahlı kuvvetler, sınır bölgesinde eski FARC mensuplarına operasyon düzenledi

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerine yönelik sınırda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda eski FARC mensubunu tutukladığını açıkladı.

Sinan Doğan   | 23.03.2021
Venezuela'da silahlı kuvvetler, sınır bölgesinde eski FARC mensuplarına operasyon düzenledi Fotoğraf: Carlos Becerra/AA

Bolivar

Venezuela basınında çıkan habere göre, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede icra edilen operasyonlarda, "El Nando" lakaplı bir militanın etkisiz hale getirildiği ve Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde de 32 militanın yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarda, silahlı gruplara ait 6 kampın imha edildiğini kaydeden FANB, bölgede yapılan arazi taramalarında ise çok sayıda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

FANB ayrıca, çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sınır bölgesinde suç gruplarına yönelik "sıfır tolerans" politikası kapsamında operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti.

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