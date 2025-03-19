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Dünya

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez'den, ABD ve El Salvador'a "göçmen" tepkisi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD tarafından El Salvador'a gönderilen Venezuelalı göçmenlerin "köle gibi" çalıştırıldığını söyledi.

Sinan Doğan  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez'den, ABD ve El Salvador'a "göçmen" tepkisi Fotoğraf: Ivan McGregor - AA

Bogota

Rodriguez, başkent Caracas'ta yüzlerce kişinin katıldığı ABD karşıtı protestoda yaptığı konuşmada, Venezuelalı göçmenlerin El Salvador'da insani olmayan muameleye maruz kaldığını belirtti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, ABD tarafından El Salvador'a gönderilen Venezuelalı göçmenleri mega cezaevinde "köle gibi" çalıştırdığını savunan Rodriguez, "Tam bir barbarlığa dönüyoruz. Bu, Nazilerin Yahudilere ve komünistlere yaptıklarının aynısıdır." dedi.

Rodriguez, ABD ve El Salvador'un tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Venezuelalı göçmenlerin ABD'de hiçbir suç işlememelerine rağmen sınır dışı edildiklerini savundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de yürüyüş esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlarının derhal iadesini talep etti.

Rodriguez, "Venezuelalı göçmenler, ülkelerine gönderilecekleri vaadiyle kandırıldı ve insan haklarının ihlal edildiği maksimum güvenlikli bir hapishaneye teslim edildiler. ABD ve El Salvador hükümetleri, uluslararası yasaları sistematik olarak ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, protestoya katılan göçmen yakınlarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "Oğlum Ağustos 2023'ten bu yana ABD'de bulunuyordu ve bir müzik klibi çekerken gözaltına alındı. Çalışma izni vardı ve hiçbir suç işlememişti. Cuma gününden bu yana ondan haber alamıyoruz, El Salvador'da olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye tepki gösteren göstericiler, Venezuelalı göçmenlerin serbest bırakılmasını istedi.

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