Dolar
42.24
Euro
48.93
Altın
4,109.46
ETH/USDT
3,435.20
BTC/USDT
103,175.00
BIST 100
10,576.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela lideri Maduro, "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayip ve Pasifik bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, ülkede "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi.

Sinan Doğan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Venezuela lideri Maduro, "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi

Bogota

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını söyledi.

Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesi durumunda halk direnişini ve yerel savunmayı organize etmek amacıyla ulusal savunma komutanlıkları kurulması talimatını verdiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savunma komutanlıklarının, Stratejik Operasyonel Komutanlığına (CEOFANB) bağlı bir birim olacağını dile getiren Maduro, "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, ulusal savunma komutanlıklarının bir diğer amacı, askeri operasyonlara destek sağlamak ve seferberlik ilanının ardından temel kamu hizmetleri ile kritik altyapının işleyişini güvence altına almak olduğu belirtiliyor.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de sağanak etkili oluyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP için Yargıtaya gönderdiği yazıda "Seçimler manipüle edilmeye çalışıldı" tespiti
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde bazı şüpheliler hakkında istenen cezalar
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç gelirleriyle alındığı iddia edildi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Benzer haberler

Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldı

Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldı

Venezuela lideri Maduro, "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı

ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli

ABD medyası: Trump yönetiminden yetkililer, Gazze'de barış planının başarısız olacağından endişeli
İran, "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesinin çökertildiğini" duyurdu

İran, "ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen bir casusluk şebekesinin çökertildiğini" duyurdu
Rusya: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz

Rusya: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet