Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu

Venezuela Savunma Bakanlığı, hava sahasının ABD'ye ait olduğu ileri sürülen "C-17" tipi askeri nakliye uçağı tarafından ihlal edildiğini duyurdu.

Sinan Doğan   | 24.07.2021
Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu

Bolivar

Bakanlık, Zulia eyaletindeki Sierra de Perija bölgesinde ABD bayraklı olduğu belirtilen uçağın yaklaşık 26 kilometre yol katettiğini bildirerek, hava sahasının ihlal edilmesini kınadı.

İhlalin ardından bildiri yayımlayan Bakanlık, 22 Temmuz günü yerel saatte 20.47'de ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu öne sürülen "C-17" tipi ağır askeri nakliye uçağının Venezuela hava sahasını ihlal etmesini kınayarak, "Zulia eyaleti Sierra de Perija'nın batı bölgesi üzerinde yaklaşık 14 deniz mili genişliğinde yol yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik düşmanca saldırı eylemlerinin göz ardı edilmediği kaydedilen bildiride, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı tetikte olun ve güçlü şekilde yanıt verin." talimatı hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 123'e çıktı
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor
Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Hataylı hemşireden aşı olun çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu

Venezuela, hava sahasının ABD'ye ait olduğu öne sürülen askeri uçak tarafından ihlal edildiğini duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile müzakereye hazır olduğunu söyledi