Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "ABD hükümetinin Venezuela'daki darbe girişiminin arkasında değil, aksine öncülüğünü yaparak, maske takmadan, gizlemeye bile gerek duymadan önünde olması dikkat çekici." dedi.

CARACAS

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter'dan, muhalefetteki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ve tüm diplomatik ilişkilerini kestikleri ABD'yi hedef aldı.

Llama la atención que el gobierno de EEUU no esté detrás del intento de golpe de Estado en Venezuela: está DELANTE, a la vanguardia, sin máscaras, ni disimulo. En Washington diseñaron y ejecutan abiertamente el plan, dando órdenes a sus gobiernos y actores satélite en el mundo — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 24 Ocak 2019

Bakan Arreaza, paylaşımında "ABD hükümetinin, Venezuela'daki darbe girişiminin arkasında değil, aksine öncülüğünü yaparak, maske takmadan, gizlemeye bile gerek duymadan önünde olması dikkat çekici. (Darbeyi) Washington'da planladılar ve dünyadaki uydu hükümetlerine, aktörlerine talimatlar vererek açık bir şekilde uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalılaya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terketmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Muhabir: Lokman İlhan