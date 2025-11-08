Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,450.00
BTC/USDT
102,239.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin "hayatı kötü bir Hollywood filmi" sandığını söyledi:

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız." dedi.

Sinan Doğan  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin "hayatı kötü bir Hollywood filmi" sandığını söyledi:

Bolivar

Miranda eyaletine bağlı kırsal bölgeyi ziyaret eden Maduro, yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine değindi.

ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini savunan Maduro, şunları söyledi:

"Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar, biz burada Tanrı'nın kudretli vizyonuyla yeniden doğan güçlü bir mucize gibiyiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da kapsamlı savunma sisteminin bulunduğunu dile getiren Maduro, "Kendine özgü bir askeri modelimiz ve bütünsel savunma konseptimiz var. Haftalardır denediğimiz ulusal bütünsel savunma sistemimiz mevcut. ABD emperyalizminin tüm saldırılarına rağmen Venezuela, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" yayımlandı
Uzmanlardan depreme karşı dirençli şehirler için "kentsel dönüşüm" çağrısı
Bakan Uraloğlu, Orta Doğu ve Afrika'yı buluşturacak ulaştırma zirvesine katılacak
Komşusunun balkonuna halı silkeleyen sanığa "huzuru bozma" cezası
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin "hayatı kötü bir Hollywood filmi" sandığını söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin "hayatı kötü bir Hollywood filmi" sandığını söyledi

Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesini sınırlayan tasarıyı reddetti

ABD’nin gözünü diktiği hazine: "Venezuela’nın yeraltı zenginlikleri"

ABD’nin gözünü diktiği hazine: "Venezuela’nın yeraltı zenginlikleri"
Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi

Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söyledi
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya saldırı yapmayı düşünmediklerini söyledi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya saldırı yapmayı düşünmediklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet