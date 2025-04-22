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Dünya

Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi.

Barış Seçkin  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu ilan edildi

Vatikan

Papa Franciscus'un 88 yaşında dün sabah yaşamını yitirmesinin ardından Vatikan'da papalar öldüğünde kilise hukukunda öngörülen süreç de başlatıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'un haberine göre, dün akşam 20.00 sularında ölüm ilanının yüksek sesle okunması ve cenazenin tabuta konulması safhaları gerçekleştirildi.

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Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinal unvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan "balıkçı yüzüğü" imha edildi ve kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğu" ilan edildi.

Vatikan resmi internet sitesi de durumunu "Sede Vacante" olarak güncelledi.

Bu arada, Kardinaller Kongregasyonunun (Bakanlık), Papa Franciscus'un ölümünün ardından ilk toplantısını bu sabah yapacağı, bu toplantıda Papa Franciscus'un cenaze töreni için tarih belirlenebileceği belirtildi.

Papa Franciscus, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kardinal Joseph Farrell, 21 Nisan sabahı yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Vatikan, dün akşam Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirmişti.

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