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Dünya

Papa Franciscus hayatını kaybetti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Barış Seçkin  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Papa Franciscus hayatını kaybetti

Vatikan

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