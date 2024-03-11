Dolar
32.01
Euro
35.03
Altın
2,181.21
ETH/USDT
4,034.60
BTC/USDT
72,156.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uzmanlara göre İsrail, Gazze'nin yönetimini aşiretlere vererek toplumsal yapıyı parçalamak istiyor

İsrail'in, uluslararası taraflar aracılığıyla Gazze'deki Hamas hükümetine alternatif olarak aşiretlerden oluşan bir yönetim oluşturma planı, Filistin'in toplumsal yapısını parçalama ve kaos çıkarma çabası olarak yorumlanıyor.

Muhammed Macid, Gülşen Topçu  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Uzmanlara göre İsrail, Gazze'nin yönetimini aşiretlere vererek toplumsal yapıyı parçalamak istiyor Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uluslararası tarafların, İsrail'in direktifiyle ve Gazze'de yeni yönetim arayışları kapsamında aşiretler ve muhtarlarla 12 toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sevabite, Filistinli ailelerin, kendilerine yapılan ve gözlemcilerin ifade ettiği gibi "toplumsal yapıyı bölmeyi, kaos çıkarmayı ve güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlayan" bu teklifi reddettiğini ifade etti.

Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abduh da X'te yaptığı açıklamada, 12 toplantıdan sonuncusunun Es-Sabra Mahallesindeki Şuhayber Ailesi'yle gerçekleştirildiğini ancak ailelerin hiçbirinin "Gazze'nin yönetimiyle ilgili bir teklife" onay vermediğini aktardı.

İsrail, 1978'de gerçekleştiremediği Köy Birliklerine benzer bir oluşumun peşinde

Gazze'deki Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu 10 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Aşiretler, siyasi bir rejimin alternatifi değil, ulusal dokunun bileşenlerinden biri, direnişin destekçisi ve İsrail'e karşı dahili cephenin hamisidir." ifadelerini kullanarak bu teklife karşı olduğunu dile getirdi.

İsrail'in bu planının, 1978 yılında Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) alternatif olacak ve self determinasyon müzakerelerine katılacak bir Filistin liderliği oluşturmak için kurduğu "Köy Birlikleri"ne benzetildiği açıklamada, köy birlikleri sisteminin yeniden canlandırılmasının işgalciye hizmet ettiği ve buna ortak olanların da işgalci gibi muamele göreceği vurgulandı.

Hamas'dan bir güvenlik yetkilisinin basına yansıyan açıklamalarında ise "İsrail'in, Gazze'yi yönetecek organlar oluşturma girişiminin, savaş meydanında verdiği kayıpları siyasi oyunlarla telafi etme çabası olduğu ve bunun gerçekleşmesine izin verilmeyeceği" ifadeleri yer aldı.

İsrail, Filistin toplumunu parçalamayı amaçlıyor

Siyasi analist ve yazar Ekrem Atallah AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin yönetimi için Hamas'ın, Filistin yönetiminin ve Fetih Hareketinin dışında bir alternatif arayışı içinde olduğunu ifade etti.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'i parçalamaya çalışıyor." diyen Atallah, Gazze'de nüfusun kahir çoğunluğunun aşiretlerden oluşmadığını ve dolayısıyla bu planın başarılı olamayacağını dile getirdi.

İsrail'in 1978'de kurmaya çalıştığı Köy Birliklerini yeniden canlandırmaya çalıştığını ancak Filistinli ailelerin bunu kabul etmeyeceğini kaydeden Atallah, "İsrail'in bu seçeneğe yönelmesi, yaşadığı krizin ve Hamas ile Filistin yönetimini istemediğinin bir göstergesi." dedi.

Amaç, kaos ortamı oluşturmak

Bir diğer siyasi analist İbrahim el-Medhun da İsrail'in, Hamas ve Filistin yönetimi dahil resmi bir Filistin oluşumunu devre dışı bırakarak bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

Medhun, "İsrail, Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlayacak resmi bir oluşumun güçlenmesini istemiyor. Bu nedenle Filistin yönetimini reddediyor ve Hamas'ın yönetimde kalmasını da istemiyor çünkü Aksa Tufanı'nın tekrarlanmasından korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki güç merkezinin aşiretler değil Filistinli gruplar üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Medhun, ailelerin de bunu Filistin ulusal projesine ihanet olarak görüp reddedeceğini savundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma
ASALA tarafından 41 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı

Benzer haberler

İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde Gazze'de düzenlediği saldırılarda onlarca sivili öldürdü

İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde Gazze'de düzenlediği saldırılarda onlarca sivili öldürdü

Uzmanlara göre İsrail, Gazze'nin yönetimini aşiretlere vererek toplumsal yapıyı parçalamak istiyor

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde liman satın almaya çalışıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, ramazanda Gazze'de bombardımanı sürdüren İsrail'e tepki gösterdi

BM Genel Sekreteri Guterres, ramazanda Gazze'de bombardımanı sürdüren İsrail'e tepki gösterdi
Filistin: İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü gerçek bir askeri kışlaya dönüştürüyor

Filistin: İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü gerçek bir askeri kışlaya dönüştürüyor
Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi

Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet