USAID'in Hindistan seçimleri için 21 milyon dolar fon kullandığı iddiası ülkede tartışmaya yol açtı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolar harcadığına dair iddiası, Hindistan'da iktidar ve muhalefet arasında gerilime neden oldu.
İstanbul
India Today'in haberine göre, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) liderlerinden Amit Malviya sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiayı "dış müdahale" olarak nitelendirerek, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresini (INC) suçladı.
Malviya, INC'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Rahul Gandhi'yi İngiltere'de yaptığı bir konuşmada, ABD ve Avrupa'yı Hindistan'ın içişlerine müdahale etmeye çağırmakla itham etti.
INC Genel Başkan Yardımcısı Jairam Ramesh ise iddiayı reddederek, hükümetten, Başbakan Narendra Modi döneminde ABD'nin Hindistan'da kamu ve özel kuruluşlara yaptığı tüm yardımları açıklamasını istedi.
INC Sözcüsü Pawan Khera da gerçekleri doğrulamadan muhalefet partisini suçlayan BJP'yi "ulus karşıtı" olarak nitelendirerek, önceki hükümetleri devirmek için "dış güçlerden doğrudan yardım" alan partinin BJP olduğunu savundu.
Hindistan Seçim Komisyonu eski Başkanı Şehabüddin Yakup Kureyşi ise kendisinin görev yaptığı 2010-2012 yıllarında böyle bir fon alınmadığını belirtti.
Öte yandan, Trump ya da Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE), USAID'in Hindistan'a sağladığı iddia edilen fonlara ilişkin herhangi bir belge de paylaşılmadı.
Indian Express gazetesinin bugünkü haberinde ise 21 milyon dolarlık yardımın Hindistan için değil Bangladeş için olduğu iddia edildi.
Trump'tan USAID'ın Hindistan seçimleri için 21 milyon dolarlık fon kullandığı iddiası
ABD Başkanı Trump, dün eski Başkan Joe Biden döneminde USAID'ın Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolar harcadığını iddia etmişti.
Trump, söz konusu seçim fonunun kullanılmasını eleştirerek, "Hindistan'da seçmenlerin katılımını sağlamak için neden 21 milyon dolar harcamamız gerekiyor? Sanırım başka birini seçtirmeye çalışıyorlardı." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.