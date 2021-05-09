Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale ediyor
logo
Dünya

Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti

Laith Al-jnaidi,Mehmet Nuri Uçar   | 09.05.2021
Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti Fotoğraf: Laith Al-jnaidi/AA

Amman

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail Büyükelçiliği yakınında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle Filistin halkına destek gösterisi düzenledi.

Ürdün'de Kudüs'e destek amaçlı oluşturulan "Gençlik Platformu" çağrısı üzerine başkent Amman'daki el-Kaluti Mescid'i önünde gerçekleştirilen gösteriye yüzlerce Ürdünlü katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya saldırı ve ihlallerini kınayan sloganlar atarak, "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz", "Amman'da Siyonist büyükelçiliği istemiyoruz" ve "Vadi Araba Barış Anlaşması iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan gençlerden Eşref Zalul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm Arap dünyasında olduğu gibi, bugün burada bulunmamızın nedeni, Filistin ve Kudüs için, işgalin Filistin topraklarında sona ermesi içindir." ifadelerine yer verdi.

Zalul, Ürdünlülerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve yerlerinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin yanında olduğunu ve destek verdiğini vurguladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti

Benzer haberler

Mısır'dan İsrail'e 'Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin ver' çağrısı

Mısır'dan İsrail'e 'Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgürce yapılmasına izin ver' çağrısı

ABD'li siyasetçiler, İsrail'in Filistinli aileleri zorla tahliye etmesine tepki gösterdi

Ürdünlüler, İsrail'in Kudüs ve Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları birçok ülkede protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları birçok ülkede protesto edildi
Hamas lideri Heniyye: İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı

Hamas lideri Heniyye: İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı