Dolar
41.98
Euro
48.86
Altın
4,068.51
ETH/USDT
4,195.90
BTC/USDT
115,590.00
BIST 100
10,912.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cüneyt Sevindik  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

İstanbul

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

Benzer haberler

İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

Büyükçekmece'de İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması kamerada

İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı

Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet