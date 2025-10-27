İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada
İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul
Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
İstanbul'da, seyir halindeki bir İETT otobüsünün şoförü, ayağını İstanbulkart cihazının bulunduğu bölüme uzatarak aracı sürdü
Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
