Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,863.40
BTC/USDT
106,870.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Büyükçekmece'de İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yağız Ekrem Çiftçi, Abdülkerim Güzel  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Büyükçekmece'de İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması kamerada

İstanbul

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kayarak yoldan çıkan otobüsün arka kısmı yan yola doğru savruldu.

Olayda yaralanan olmazken, otobüsün kaydığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, yolda seyreden otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiğinde kontrolden çıkıp kayarak istikametini kaybetmesi yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü
Aksaray'da Hava Savunma Komutanlığınca icra edilen "Hisar-O" atışı başarıyla tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Gaziantep'te toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi

Benzer haberler

Büyükçekmece'de İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması kamerada

Büyükçekmece'de İETT otobüsünün kayarak yoldan çıkması kamerada

Büyükçekmece'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe açıldı

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü hareket ederek istinat duvarını yıkıp asılı kaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet