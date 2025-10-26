Dolar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu. - VTR
Dünya

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesimindeki El-Bire kentine düzenlediği baskında biri ağır 4 Filistinli, Cenin kentinde ise açılan ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gülşen Topçu, Awad Rjoob  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı

Ramallah/İstanbul

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskınında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Karnından yaralanan bir kişi ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Cenin kentinde de 2 Filistinli yaralandı 

Öte yandan, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı ve Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.


