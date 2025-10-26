İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesimindeki El-Bire kentine düzenlediği baskında biri ağır 4 Filistinli, Cenin kentinde ise açılan ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.
Ramallah/İstanbul
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskınında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.
Karnından yaralanan bir kişi ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Cenin kentinde de 2 Filistinli yaralandı
Öte yandan, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı ve Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
