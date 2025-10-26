Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,054.50
BTC/USDT
113,463.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

İsrail medyası, İsrail ordusunun, yasa dışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlarda çöp ve inşaat atığını Gazze Şeridi'ne taşıdığını bildirdi.

Khaled Yousef, Halime Afra Aksoy  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

Gazze

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli özel bir şirkete ait kamyonlar, yasadışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlardaki çöp ve inşaat atıklarını Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere taşıdı.

Gazze Şeridi'nin sınırından 200-300 metre kadar içeriye ilerleyen çöp ve inşaat atıklarıyla yüklü kamyonların, yüklerini belirlenmiş atık alanlarına değil de yol kenarlarına boşalttıkları belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atıkları boşaltan boş kamyonların daha sonra Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Kisufim Sınır Kapısı'ndan geçerek İsrail'e döndüğü kaydedildi.

İsrailli bir subayın ifadesine de yer verilen haberde, "saha komutanlarının kamyon sürücülerinin Gazze Şeridi'ne giriş yapmaları ve yüklerini uygun gördükleri herhangi bir noktada boşaltmaları talimatı verdiği" aktarıldı.

Haberde İsrail ordusunun konuyla ilgili bilgisi olmadığı öne sürülse de, ordudan olayı doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 16 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz bir Türkiye hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz
Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile bir araya geldi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Benzer haberler

İsrail barbarlığı karşısında Gazzeli kadınlar direniş ve umudun sembolü oldu

İsrail barbarlığı karşısında Gazzeli kadınlar direniş ve umudun sembolü oldu

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

Gazze Mahkemesine katılan ABD'li akademisyen Finkelstein: Ben de Yahudi'yim ancak siyasi duruşum nedeniyle dışlandım

Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı

Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı
İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor

İsrail, Suriye'deki işgalini genişletiyor
Gazze İnsanlık Mahkemesi'nin, soykırımın fikri temelleri hakkında bize öğrettikleri

Gazze İnsanlık Mahkemesi'nin, soykırımın fikri temelleri hakkında bize öğrettikleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet