Dolar
41.98
Euro
48.86
Altın
4,068.51
ETH/USDT
4,195.90
BTC/USDT
115,590.00
BIST 100
10,912.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama
İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada

Benzer haberler

Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu uyarı yapıldı

İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığından 8 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı
Türkiye'nin kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'nin kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet