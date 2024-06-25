Dolar
32.94
Euro
35.27
Altın
2,324.02
ETH/USDT
3,371.80
BTC/USDT
61,191.00
BIST 100
10,730.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün'den hacdaki ölümler sonrası 19 kişi için "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama kararı

Ürdün Başsavcılığı, kutsal topraklarda 99 vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından insanları hac ibadetini yerine getirmeleri için izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a gönderen 19 kişi hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Laith Al-jnaidi, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Ürdün'den hacdaki ölümler sonrası 19 kişi için "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama kararı

Jordan

Ürdün Başsavcılığı, kutsal topraklarda 99 vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından insanları hac ibadetini yerine getirmeleri için izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a gönderdikleri belirtilen 19 kişi hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama talep etti, 10 kişiye de seyahat yasağı getirdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Yargı Konseyi Genel Sekreterliği, Başsavcılığın konuyla ilgili ilk soruşturmasını tamamlamasının ardından aldığı kararı yayımladı.

Başsavcılık, kutsal topraklarda 99 Ürdünlünün ölümünün ardından 1'i kadın 19 kişi hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, 10 kişi hakkında seyahat yasağı getirirken, izinsiz haccın kolaylaştırılmasında ve insan kaçakçılığıyla ilgili kanunun ihlalinde açıkça rol oynayan şirketlerin kapatılmasına ve yasa dışı yollarla hac neticesinde elde edilen gelirlere el konulmasına karar verdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, hac sırasında bu yıl en az 1301 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların yüzde 83'ünün "izinsiz hacılar" olduğunu söylemişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adaylarının sayısının 99'a ulaştığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Samsun'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Ürdün'den hacdaki ölümler sonrası 19 kişi için "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama kararı

Ürdün'den hacdaki ölümler sonrası 19 kişi için "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklama kararı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet'in hac organizasyonuna ilişkin açıklama

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden "Gazze'de canların korunması için harekete geçilmesi" çağrısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden "Gazze'de canların korunması için harekete geçilmesi" çağrısı
İsrail, Gazze halkının hacca gitme fırsatını da ellerinden aldı

İsrail, Gazze halkının hacca gitme fırsatını da ellerinden aldı
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet