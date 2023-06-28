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Dünya

Ürdün: Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemidir

Ürdün, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayarak, bunu "kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemi" olarak değerlendirdi.

Ali Semerci, Iyad Nabolsi, Laith Al-jnaidi  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Ürdün: Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemidir

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim yakmak ciddi bir nefret eylemi, şiddeti körükleyen ve dinleri aşağılayan İslamofobinin bir tezahürüdür ve hiçbir şekilde ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının kınandığı açıklamada, olayın "kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tür sorumsuz davranış ve eylemlere son verilmesi, dini sembollere saygı duyulması, nefret ve ayrımcılığı körükleyen eylem ve uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, bu eylemlere karşı koyulması ve engellenmesi, barış kültürünün yayılması ve teşvik edilmesinin yanı sıra aşırılık, fanatizm ve nefreti kışkırtmanın reddedilmesi için ortak çaba gösterilmesi istendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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