Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi.
Amman
Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.