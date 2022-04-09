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Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor‎

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 09.04.2022
Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor‎

Amman

Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kral 2.Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.

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