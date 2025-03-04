Ürdün: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları "felaket getirecek sonuçlar" doğurabilir
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından "felaket getirecek sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.
Amman
Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi hazırlık toplantısı kapsamında bir araya geldi.
Bakanlık açıklamasında, "Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Safedi, Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha vurgulamıştır.” ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınayan Safedi, söz konusu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından "felaket getirecek sonuçlar" doğurabileceğini belirterek ,"uluslararası hukukun uygulanması ve İsrail'in Suriye topraklarından tamamen çekilmesi" çağrısında bulundu.
İki bakan ayrıca, farklı alanlardaki işbirliğini geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirme konularında koordinasyonu sürdürme kararı aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.