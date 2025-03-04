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Dünya

Ürdün: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları "felaket getirecek sonuçlar" doğurabilir

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından "felaket getirecek sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.

Laith Al-jnaidi, Ömer Erdem  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Ürdün: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları "felaket getirecek sonuçlar" doğurabilir

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Safedi, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi hazırlık toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasında, "Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Safedi, Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha vurgulamıştır.” ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınayan Safedi, söz konusu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından "felaket getirecek sonuçlar" doğurabileceğini belirterek ,"uluslararası hukukun uygulanması ve İsrail'in Suriye topraklarından tamamen çekilmesi" çağrısında bulundu.

İki bakan ayrıca, farklı alanlardaki işbirliğini geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirme konularında koordinasyonu sürdürme kararı aldı.

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