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Dünya

Ürdün ile Suriye arasında son üç günde yüzlerce tırın geçiş yaptığı belirtildi

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından iki ülke arasındaki mal akışının yeniden başladığını, iki ülke arasında son üç gün içinde yüzlerce tırın geçiş yaptığını açıkladı.

Laith Al-jnaidi, Safiye Karabacak  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Ürdün ile Suriye arasında son üç günde yüzlerce tırın geçiş yaptığı belirtildi Fotoğraf: Salah Malkawi/AA

Amman

Bakan Kudat, ülkesinin Suriye ile arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nı ve Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Kudat, "Son üç gün içinde Ürdün'den Suriye'ye ve Suriye'nin Ürdün toprakları üzerinden diğer ülkelere mal akışı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Son üç gün içerisinde mal yüklü 500 tırın Suriye'ye, Suriye'den ise 150'den fazla tırın Ürdün üzerinden birçok ülkeye doğru yola çıktığını kaydeden Kudat, "bugün Cabir Sınır Kapısı'ndan 130 tırın, Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesinden ise 85'ten fazla tırın Suriye'ye gireceğini" belirtti.

Kudat, sınır kapılarının hazırlığının en üst düzeyde olduğunu ve Ürdün hükümetinin, geçişlerdeki ilgili makamlarla koordineli olarak gerekli desteği sağlamaya tamamen hazır olduğunu kaydetti.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Ürdün, Suriye ile arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nı 18 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren tırların geçişi için açmıştı.


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