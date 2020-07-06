Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,781.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İşgal devam ederse Filistin'de adil barış sağlanamayacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail işgali devam ettiği sürece Filistin'de adil barışın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Laith Al-jnaidi,Hacer Başer   | 06.07.2020
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İşgal devam ederse Filistin'de adil barış sağlanamayacak

Amman

Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Bakan Eymen es-Safedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla düzenlenen Çin-Arap İş birliği Forumu 9'uncu toplantısının açılışında konuştu.

"Çin ile iş birliğinin büyümesini, ortak çıkarlarımıza hizmet etmede ve bölgedeki krizleri çözme çabalarında önemli bir faktör olarak görüyoruz." diyen Safedi, Çin'in, Filistinlilerin "özgürlük ve bağımsız devlet haklarını" destekleyen, "İsrail'in ilhak planını reddeden uluslararası tutumun" yanında yer alan tavrından övgüyle söz etti.

Adil bir barışın gerçekleşmesi için Çin ve uluslararası toplumla çalışmayı istediklerini dile getiren Safedi, "İşgal devam ederse Filistin'de adil barış sağlanamayacak." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'nun yıkım ve ölümlerden başka bir şey getirmeyen krizler nedeniyle çok sıkıntı çektiğini, Arap ülkelerinin iç işlerine yapılan dış müdahalelerin de bu krizleri beslediğini kaydeden Safedi, uluslararası yasalara saygı gösterilerek ve içişlerine müdahale edilmeden uluslararası iş birliği çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğini aktardı.

Arap Birliği'ne üye ülkeler ile Çin'in yer aldığı iş birliği forumu, 2004 yılında kurulmuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 279 ölüm
Kovid-19'u yenen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan görevine döndü
İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor

Benzer haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İşgal devam ederse Filistin'de adil barış sağlanamayacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İşgal devam ederse Filistin'de adil barış sağlanamayacak

'Uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde İsrail ile müzakerelere hazırız'

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'ilhak planı' uyarısı

İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal

İsrail'den Gazze'de balıkçılara yönelik 6 ayda 172 ihlal
İsrail askerleri Kudüs'te 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Kudüs'te 7 Filistinliyi yaraladı
Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in 'ilhak' planına tepki

Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in 'ilhak' planına tepki