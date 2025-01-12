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Dünya

Ürdün, belirli ülkelerde ikamet eden Suriyelilerin önceden onay almadan ülkeye girişine izin verecek

Ürdün'ün, belirli ülkelerde ikamet eden ve en az 4 ay geçerli oturumu bulunan Suriyelilerin önceden onay almadan ülkeye girişine izin vereceği belirtildi.

Laith Al-jnaidi, Ömer Erdem  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Ürdün, belirli ülkelerde ikamet eden Suriyelilerin önceden onay almadan ülkeye girişine izin verecek

Jordan

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Avrupa ülkeleri ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde ikamet eden ve en az 4 ay geçerli oturumu bulunan Suriyeliler, önceden onay almaksızın Ürdün topraklarına giriş yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi, bu kararın, söz konusu ülkelerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla alındığını ifade etti.

Ürdün İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Esed iktidarının devrilmesinden bu yana Cabir Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmek üzere 52 bin 406 Suriyelinin geçiş yaptığını bildirmişti.

Resmi verilere göre Ürdün'de yaklaşık 1 milyon 300 bin Suriye vatandaşı bulunuyor. Bunların yarısını ülkedeki devrimin başlangıcından bu yana Ürdün'e geçen Suriyeliler oluştururken, diğer yarısı akrabalık, evlilik ya da ticari sebeplerle Ürdün'de yaşıyor.


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