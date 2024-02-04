Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,300.40
BTC/USDT
42,904.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişim sınırlı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "İsrail'in devam eden acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde temiz suya erişimin çok sınırlı olduğu" uyarısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu, Raşa Evrensel  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
UNRWA: İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişim sınırlı Fotoğraf: Abed Zagout/AA

İstanbul

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Su hayattır, Gazze ise susuz yaşıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişimin sınırlı olduğu ifade edildi.

UNRWA'nın açıklamasında, "yardımların sınırlı bir şekilde yapılabilmesi ve İsrail'in saldırılarının altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle Gazze'de insani krizin büyüdüğü ve binlerce savunmasız Gazzelinin hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı" kaydedildi.

Diğer yandan UNRWA'nın X hesabındaki diğer bir paylaşımda, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ifadelerine yer verildi.

Lazzarini'nin Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İzlemekte olduğumuz insani felaketle boğuşan Gazze'deki insanların kötü durumuna dikkat çekmek için sesimizi yükseltmenin bedelini mi ödüyoruz?" şeklinde eleştiride bulunduğu kaydedildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin sembolüdür
Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "sessiz yürüyüş"
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Benzer haberler

UNRWA: İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişim sınırlı

UNRWA: İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişim sınırlı

BM: Gazze’de insanlar dünyanın gözü önünde ölüyor

Filistinli yetkiliye göre İsrail'in suçlarını örtbas edenler UNRWA'ya yardımlarını hızla askıya alanlar

İsrail ordusunun çekildiği bölgelere dönen Gazzeliler evlerinin yerini dahi bulamıyor

İsrail ordusunun çekildiği bölgelere dönen Gazzeliler evlerinin yerini dahi bulamıyor
BM raportörlerinden, UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki

BM raportörlerinden, UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki
Filistinlilere göre İsrail, ABD ve Avrupa, mülteci meselesini tasfiye etmek için UNRWA'yı hedef alıyor

Filistinlilere göre İsrail, ABD ve Avrupa, mülteci meselesini tasfiye etmek için UNRWA'yı hedef alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet