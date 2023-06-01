Dolar
20.81
Euro
22.39
Altın
1,977.75
ETH/USDT
1,863.40
BTC/USDT
26,780.00
BIST 100
4,959.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: UNRWA çok büyük bir mali krizle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Ajans çok çok büyük bir mali krizle karşı karşıya. Varoluşsal bir durumla mücadele etmeye çalışıyoruz." dedi.

Şerife Çetin  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: UNRWA çok büyük bir mali krizle karşı karşıya

New York

Lazzarini, BM'de yarın UNRWA için düzenlenecek taahhüt konferansı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Krizin UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesini engellediğini belirten Lazzarini, bazı donör ülkelerin katkılarını azaltacağını duyurmasının durumu daha da kötüleştirdiğini işaret etti.

Lazarrini, UNRWA'nın diğer BM ajanslarından temel farkının devletler gibi "kamu servisi" sağlaması olduğuna dikkati çekerek "Mevcut durumda, görünen o ki eylülden sonra okullarımız, sağlık tesislerimiz ve temel hizmetlerimizi sürdürecek fon ve paramız kalmayacak. Aynı zamanda insani yardım operasyonlarını sürdürmek için de fona ihtiyacımız var." uyarısında bulundu.

"Tehlike çanlarını çalmak zorundayım"

Son 10 yılda UNRWA'nın kaynakları azalırken bölgedeki sorunların arttığını ve İsrail-Filistin meselesinde siyasi çözümden uzaklaşıldığını ifade eden Lazarrini, "Tehlike çanlarını çalmak zorundayım. Bugün içinde bulunduğumuz mevcut durumu sürdürmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Lazarrini, Arap bölgesindeki ülkelerin de katkılarının önemli düzeyde azaldığını belirterek "Umarım geleneksel olarak fon sağlayan ülkeler tekrar katkılarını artırır." dedi.

BM Genel Kurulunca 1949'da; Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta konteyner dükkan anahtarı teslim etti
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Benzer haberler

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: UNRWA çok büyük bir mali krizle karşı karşıya

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: UNRWA çok büyük bir mali krizle karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

BM: Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 1000'den fazla sağlık tesisi saldırıya uğradı

BM: Sudan'da ateşkese rağmen münferit çatışmalar devam ediyor

BM: Sudan'da ateşkese rağmen münferit çatışmalar devam ediyor
BM'den AB ülkelerine göç krizini yönetmek için "uzun vadeli reform" çağrısı

BM'den AB ülkelerine göç krizini yönetmek için "uzun vadeli reform" çağrısı
BM: Sudan'da çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı

BM: Sudan'da çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet